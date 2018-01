L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

79 - Réglementation : la protection des données

le jeudi 11 janvier 2018

La CCI Deux-Sèvres organise une conférence intitulée “Nouvelle réglementa- tion générale, la protection des données”, le jeudi 11 janvier à Niort. Ce nouveau réglement européen concerne toute les entreprises et sera mis en application le 25 mai prochain. Il s’agira d’aborder les nouvelles obligations “auxquelles il est important de se préparer”, d’évoquer des solutions et de mesurer les actions à entreprendre en fonction des activités. Guy Flament, délégué sécurité du numérique Nouvelle-Aquitaine et David Maupoux, spécialiste de la protection des données personnelles et de la Cybersécurité apporteront leur expertise sur le sujet.

