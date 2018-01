L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Rencontre avec des experts de l’international

le vendredi 19 janvier 2018

Ester Technopole organise le vendredi 19 janvier à Limoges une permanence avec des experts de l’international. “Vous souhaitez vous lancer à l’international ou sécuriser votre développement ? Vous vous interrogez quant aux évolutions réglementaires ou aux aides disponibles et accessibles ?...”. Un représentant de BPI France et un représentant des Conseillers du Commerce Extérieur répondont à toutes les questions posées lors d’entretiens individuels et en toute confidentialité.

Cette permanence, sur rendez-vous (en matinée), s’adresse aux start-up, TPE, PME mais aussi aux porteurs de projets.

Inscriptions : christine.tixier@ester-technopole.org