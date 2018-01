L‘agenda économique

64 - Biarritz : 15e Université d’hiver de la formation professionnelle

du mercredi 31 janvier 2018 au vendredi 2 février 2018

L’Université d’hiver de la formation professionnelle (UHFP) se déroulera du mercredi 31 janvier au vendredi 2 février à Biarritz. Cette 15e édition s’articulera autour du thème “Compétences, transitions, pratiques : le défi de l’innovation”. Cet événement biennal est organisé par Centre Inffo (association sous tutelle du ministère en charge de la Formation professionnelle), en partenariat avec l’Agence Erasmus + France, Pôle Emploi, Unifaf et Epale France. A noter que “cette édition 2018 se tiendra alors même que le Gouvernement aura envisagé les bases d’une réforme de la formation professionnelle”.

Objectif. Réunir les acteurs et les professionnels de la formation pour “échanger sur les enjeux et sur les pratiques de l’orientation et de la formation professionnelle”.

Programme. Le mercredi 31 janvier, la conférence inaugurale portera sur les “Enjeux et conditions de l’innovation pour l’emploi, la formation et l’orientation”. Elle sera suivie d’un plateau débat “Innover et réformer : pour qui, pour quoi, comment ?” où seront réunis des experts internationaux et nationaux, des représentants des pouvoirs publics (Etat, Régions), partenaires sociaux, innovateurs et représentants d’entreprises. 3 points seront développés : “Les enjeux européens et français de la société des compétences : vers de nouveaux schémas”, “Accompagner les grandes transitions, le défi d’aujourd’hui” et “Favoriser des modèles ouverts à tous”. Le jeudi 1er février sera rythmé par des ateliers. Des “Ateliers du droit” indiqueront les principaux repères sur la mise en œuvre des dispositifs réglementaires et législatifs, en fonction de l’actualité récente. Des “Ateliers Parcours” aborderont le sujet des compétences au travail : “Du recrutement à la mobilité des salariés, comment attirer et fidéliser les talents ?”, “RH et accompagnement des transitions numériques et écologiques”... Des tables rondes sont également programmées où il sera question d’échanger sur l’“Innovation solidaire : favoriser l’insertion et la reconnaissance par des nouveaux parcours pédagogiques”, l’“Innovation juridique, pédagogique ou simple formalisation de pratiques existantes ?”... A préciser qu’après la remise des 1ers Innov’Trophées (créés par le Fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels (FPSPP), le Copanef, en partenariat avec Centre Inffo) et une conférence sur “Comment les avancées en neurosciences peuvent-elles contribuer à améliorer nos modèles d’appartenance ?”, une intervention de Muriel Pénicaud, ministre du Travail, est annoncée en fin de journée. Et le vendredi 2 février, trois conférences (“Se former demain : l’intelligence artificielle au pouvoir ?”...) et une table ronde avec un débat s’intéressera au sujet “Innover pour accompagner les transformations”. A signaler que les participants pourront aussi élaborés des “Parcours expert personnalisé” leur permettant d’assister à des ateliers qui s’articuleront autour de 2 grandes thématiques - “lnnovation solidaire, un levier de réussite pour l’accès à l’emploi” et “Accompagner les mutations, réinventer ses pratiques en continu” - et/ou à des conférences “Carte blanche à” (Pôle Emploi...) avec également la possibilité de s’entretenir avec des experts.

Information : www.centre-inffo.fr