L‘agenda économique

33 - Solutions open source : IoT et objets connectés

le mardi 30 janvier 2018

Un séminaire Cap’tronic est programmé le mardi 30 janvier à Talence. Cet événement, organisé en partenariat avec IMS (laboratoire de l’Intégration du Matériau au Système), Smile (spécialiste européen de l’intégration et de l’infogérance de solutions open source) et le Pôle numérique CCI Bordeaux Gironde, s’articulera autour du thème “L’Open Source pour le développement logiciel des objets connectés : une solution compétitive”. “L’Open Source est considéré comme une véritable opportunité pour les objets connectés. Si les industriels ont traditionnellement tendance à privilégier le secret et les développements internes, la pression économique et concurrentielle les engage à se tourner peu à peu vers des solutions Open Source, l’objectif étant de rester compétitif”. Destinée aux chefs d’entreprises, chefs de projets, développeurs de logiciel, concepteurs de systèmes embarqués et d’objets connectés, responsable qualité (...), cette rencontre “propose un état de l’art sur le sujet et une présentation détaillée des solutions open source existantes pour l’IoT”. Dans cette perspective, trois points seront développés au cours de la journée : “Quels sont les enjeux stratégiques des Objets Intelligents Connectés ?”, “Quels sont les enjeux juridiques des Objets Intelligents Connectés ?” et “Yocto, outil libre pour le capteur intelligent ?”. Un panomara des licences open source est également au programme ainsi qu’un focus sur la plate-forme QuickStart IoT (cas d’usage, caractéristiques et démonstration) en vue “d’explorer toute la valeur de vos données”. Et enfin, une table ronde où seront notamment réunit le Centre aquitain des technologies de l’information et électroniques (CATIE) et Excelerate Systems france, spécialisée dans l’innovation technologique informatique, sera consacrée aux retours d’expériences.

+ Le programme Cap’tronic porté par l’association Jessica France (1 000 PME adhérentes - fondée par le CEA et Bpifrance) et soutenu par le ministère de l’Economie et des Finances, a pour objectif d’aider les PME à améliorer leur compétitivité grâce à l’intégration de solutions électroniques et de logiciel embarqué dans leurs produits.

Inscriptions : www.captronic.fr