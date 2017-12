L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Congrès scientifique Lipids & Cosmetics

du jeudi 25 janvier 2018 au vendredi 26 janvier 2018

L’institut de recherche ITERG Expertise Corps Gras, la Région Nouvelle-Aquitaine et Cosmetic Valley France organisent le Congrès scientifique Lipids & Cosmetics, le jeudi 25 et vendredi 26 janvier à Bordeaux. “L’innovation dans le domaine des lipides devient un enjeu majeur pour une industrie cosmétique en évolution permanente dans le but de garantir à ses consommateurs qualité, efficacité et sécurité maximum”. L’objectif de cette 1ère édition est de présenter les dernières recherches et innovations dans les domaines de la physiologie cutanée, des procédés oléo-chimiques, des techniques d’extraction de purification et analytiques, des nouvelles technologies de formulation, à base de matières premières d’origine lipidique, pour les produits de soin, de maquillage ou capillaires.

Information : lipidscosmetics.sciencesconf.org