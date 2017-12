L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Permanences pro en Béarn

le lundi 8 janvier 2018le vendredi 26 janvier 2018le lundi 15 janvier 2018le lundi 29 janvier 2018

La CCI Pau Béarn organise plusieurs permanences à Pau avec des spécialistes tout au long du mois de janvier. La chambre consulaire s’associe avec l’Ordre des avocats du Barreau de Pau pour proposer des permanences juridiques avec des avocats les lundis 8 et 15 janvier et le vendredi 26 et lundi 29 janvier. Avec son partenaire l’Ordre des Experts-Comptables, elle programme une permanence avec un expert comptable le vendredi 26 janvier. Enfin, une permanence INPI permettra de rencontrer un conseiller de l’Institut national de la propriété industrielle le jeudi 25 janvier.

+ Ces permanences, sur rendez-vous, s’adressent aux entreprises ressortissantes de la CCI.

Inscriptions : entreprendre@pau.cci.fr