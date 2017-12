L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Les experts à Ester : Propriété intellectuelle

le vendredi 26 janvier 2018

Ester Technopole organise sur son site le vendredi 26 janvier à Limoges une rencontre (sur rendez-vous, en matinée) avec un conseiller de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne, spécialisé en propriété intellectuelle (volet marques, dessins, modèles). “Votre entreprise a un projet innovant ? Vous vous interrogez quant à la protection de votre innovation ? Quels sont les outils disponibles et accessibles ?...”. Les dirigeants de start-up, TPE, PME ou porteurs de projets pourront s’entretenir durant une heure avec cet expert et lui exposer toutes leurs interrogations en fonction de leur activité.

Inscriptions : www.ester-technopole.org