L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Start-up : Meet-up Silver Economy

le mardi 30 janvier 2018

Bordeaux Metro Pulse, living lab spécialisé smart city, lance pour l’année 2018 une série de meet-up. L’objectif ? Rapprocher les start-ups des grands groupes. Le premier rendez-vous sera consacré à la Silver Economy et se déroulera le mardi 30 janvier à Bordeaux. 5 start-up, sélectionnées et coachées en amon, participeront à une séance de pitchs devant des leaders en open innovation, responsables d’EHPAD et des collectivités.

Inscriptions : www.frenchtechbordeaux.com