L‘agenda économique

24 - Présentation de la loi de Finances 2018

le mardi 23 janvier 2018le mercredi 24 janvier 2018

La CCI Dordogne organise deux rencontres dédiées à la loi de Finances 2018, l’une le mardi 23 janvier à Coulounieix Chamiers et l’autre le mercredi 24 janvier à Bergerac. L’objectif ? Présenter les mesures phares qui impactent les TPE, PME et dirigeants. Au programme : Instauration du prélèvement à la source en 2019 / Généralisation progressive de l’impôt sur les sociétés à 25 % / Evolution du CICE / Evolution du taux de la CSG et mesures compensatoires / Mise en place d’un prélèvement forfaitaire unique de 30% (flat-tax) / Relèvement des seuils des régimes simplifiés d’imposition / Evolution du mode de calcul de la CVAE / Prolongation du CITE / Renconduction de la loi Pinel et du prêt à taux zéro / Impôt sur la fortune immobilière. Ces deux rendez-vous seront animés par Stanislas Coudert, avocat au sein du cabinet FIDAL et Bernard Lenoir, directeur adjoint KPMG Périgueux-Bergerac.

