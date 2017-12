L‘agenda économique

33 - “Alors... heureux ? Et au travail en plus !!”

le mercredi 17 janvier 2018

Dans le cadre de son programme “L’atelier des essentiels, apprendre et comprendre”, le cabinet de conseil en ressources humaines ABCarrières organise un petit-déjeuner thématique intitulé “Alors... heureux ? Et au travail en plus !!”, le mercredi 17 janvier à Bordeaux. Anita Belin Binder, coach de cadres et dirigeants, présentera un nouveau mode de gestion des RH basé sur l’aimer-faire plutôt que sur la recherche de compétences, donc de savoir-faire. Elle engagera une réflexion sur cette nouvelle approche où il s’agit de s’épanouir, aimer, prendre plaisir dans son ou ses activités professionnelles. Ensuite, le partage d’expériences permettra d’identifier les signes extérieurs du bien être et du mal être au travail “pour nous-mêmes et nos collaborateurs”. L’objectif ? Obtenir un équilibre au travail et pouvoir intégrer cette réflexion dès le recrutement des futurs collaborateurs ou constitution d’équipes.

Inscriptions : www.abcarrieres.fr