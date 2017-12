L‘agenda économique

33 - 5e Rencontres viticoles d’Aquitaine à Blanquefort

le mercredi 31 janvier 2018

Les Rencontres viticoles d’Aquitaine se dérouleront le mercredi 31 janvier au lycée agricole de Blanquefort. Cette journée professionnelle destinée aux viticulteurs sera animée par des experts, chercheurs, œnologues, et techniciens. Elle sera consacrée à la diffusion des résultats des expérimentations auxquelles participe le Vinopôle Bordeaux-Aquitaine*, organisateur de l’événement. Cette 5e édition s’articulera autour du thème “Construire la viticulture durable de demain”.

Objectif. “Améliorer la compétitivité de la filière viticole par l’innovation en testant et validant de nouvelles techniques et en diffusant les résultats”.

Programme. Cette journée commencera par un “Retour sur le gel du printemps 2017”. Un bilan des impacts sur le vignoble accompagné de conseils pratiques pour la campagne 2018 sera présenté. Les méthodes de prévention, techniques et financières contre le gel de printemps seront aussi évoquées. Plusieurs thématiques seront ensuite développées. Tout d’abord “Oenologie : la microbiologie au service de la qualité des vins” s’intéressera aux micro-organismes indigènes à la bio-protection et aux procédés innovants de stabilisation microbiologique. Puis, le “Déploiement des nouvelles variétés résistantes” permettra d’examiner les caractéristiques agronomiques et gustatives des nouvelles variétés. Il sera aussi question de l’acceptabilité des nouveaux cépages par les consommateurs. Enfin, “De nouveaux leviers pour développer les pratiques agroécologiques en viticulture” où là 4 points seront approfondis : Agronomie/Arrêt des herbicides par la gestion intégrée des adventices et de la fertilisation - Protection du Vignoble/Intérêt du biocontrôle comme alternative aux produits phytosanitaires - Environnement/Gestion de la biodiversité fonctionnelle - Économie/Nouveaux outils pratiques d’aide à la décision.

+ Le Vinopôle Bordeaux-Aquitaine est né d’un partenariat entre la Chambre d’Agriculture de la Gironde, l’Institut Français de la Vigne et du Vin (IFV) et l’Établissement Public Local d’Enseignement et de Formation Professionnelle Agricoles Bordeaux-Gironde (EPLEFPA). Il mène des travaux de recherche appliquée au coeur des problématiques vitivinicoles : gestion du sol, matériel végétal, protection du vignoble, vinification, environnement, agroécologie, viticulture durable...

Information : www.vinopole.com