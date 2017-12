L‘agenda économique

64 - RH : Les leviers de la reconnaissance...

le jeudi 18 janvier 2018

La CCI Bayonne Pays Basque organise, en partenariat avec l’association européenne des industriels des “Action Sports” (glisse...) EuroSima, le cluster tourisme du Pays basque GOazen, le cluster Pays Basque Digital et le cluster au service de la filière agroalimentaire Uztartu, une conférence sur le thème “La reconnaissance : enjeu de performance individuelle et collective, enjeu majeur de management”. Elle est programmée le jeudi 18 janvier à Bayonne. La question de la reconnaissance au travail “est cruciale pour les entreprises, elle est une composante essentielle de l’identité des collaborateurs”. L’absence de reconnaissance peut être à l’origine de contreperformance et de turn-over. Pour éviter cette situation, l’enjeu consiste alors à mieux identifier l’apport de chaque salarié à l’organisation de l’entreprise, les valeurs mais aussi les besoins de chacun en matière d’évolution professionnelle. L’intervenante, Cécile Carvaillo, consultante Apec région Aquitaine, apportera son expertise sur le sujet en développant trois points essentiels : tout d’abord, il s’agira d’identifier les enjeux de la reconnaissance au travail, puis d’examiner les regards sur la notion de reconnaissance et les attentes des salariés. Enfin, il sera question de comprendre comment la reconnaissance, la fidélisation, l’évolution, l’engagement agissent en terme de culture d’entreprise. L’objectif de cette recontre est de s’approprier les bonnes pratiques et les nouvelles techniques de la gestion des ressources humaines en vue d’attirer, recruter et garder des talents dans les entreprises adhérentes des clusters du Pays basque.

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr