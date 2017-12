L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

19 - “Facebook”, dernières sessions... à Tulle et à Brive

le mardi 9 janvier 2018le mardi 16 janvier 2018

L’agence départementale du numérique Cybercorrèze organise deux sessions de rattrapage concernant la thématique “Facebook, le réseau social qu’il faut maîtriser” le mardi 9 janvier à Tulle et le mardi 16 janvier à Brive. Au cours de ces P’tits Déj du numérique (format court, environ 2 heures), il s’agira d’appréhender toutes les clés pour créer une page efficace sur Facebook L’objectif ? Eviter certaines erreurs, tels que le choix du mauvais type de profil, le non respect de la séparation “privé/professionnel”, un design laissant à désirer, un mauvais paramétrage... et ainsi profiter au mieux des avantages de cet outil marketing permettant d’optimiser le référencement naturel, de favoriser l’échange, promouvoir produits et services, de communiquer sur des événements...

+ Ces rencontres s’adressent à tous les publics : créateurs d’entreprises, commerçants, artisans, agriculteurs, associations...

Inscriptions : www.cybercorreze.net