L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - L’intelligence artificielle de Google...

le jeudi 25 janvier 2018

Devoteam G Cloud, partenaire de Google en Europe, organise une rencontre autour de la donnée et du Machine Learning Google, le jeudi 25 janvier à Bordeaux. Il s’agira d’aborder comment créer de la valeur grâce à l’intelligence artificielle de Google : “Comment capitaliser​ sur vos données non exploitées​ et se les réapproprier ? Comment créer de la valeur avec les données dont vous disposez​ ? Comment gérer les saisonnalités de votre activité, les pics de charge IT ? Comment réaliser une campagne digitale à moindre coût ?...”. L’objectif ? Pour la rentrée 2018, apprendre “à prédire les tendances importantes pour votre business à partir de vos données brutes ​grâce au Machine Learning et l’intelligence artificielle Google”.​

Information : cyril.brenac@devoteamgcloud.com