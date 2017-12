L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

16 - Webmarketing : les clés pour une campagne réussie

le jeudi 21 décembre 2017

Le SPN (réSeau des Professionnels du Numérique) organise un Café Techno le jeudi 21 décembre à Angoulême. Il s’articulera autour du thème “Pages et campagnes Facebook, campagnes Adwords : Les outils et les clés pour une campagne webmarketing réussie !”. Ce petit-déjeuner abordera notamment comment il est possible de maximiser sa visibilité tout en gardant une rentabilité la plus forte possible. Dans cet univers où règnent les GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon), “maîtriser les outils de campagnes Webmarketing est devenu un enjeu pour chaque entreprise”. Michaël Cren, diplômé d’un Master en Web Business et fondateur de l’agence de communication 16h33, animera cette rencontre.

Inscriptions : www.spn.asso.fr