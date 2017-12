L‘agenda économique

17 - Débats de l’Atlantique avec Patrick Poivre d’Arvor

le vendredi 26 janvier 2018

La saison 4 des Débats de l’Atlantique débutera en janvier prochain avec une conférence sur le thème “Les médias et la politique”. Elle sera assurée par Patrick Poivre d’Arvor, journaliste et présentateur des journaux télévisés de 20 heures de France 2 (ex-Antenne 2, 1975 à 1983) puis de TF1 (1987 à 2008). Il est aussi l’auteur de plusieurs ouvrages, réalisateur et animateur de radio. “Son parcours et sa connaissance des arcanes du pouvoir nous aideront à décrypter les relations entre la presse et les hommes de pouvoir”. Cette rencontre, co-organisée par le Groupe Sup de Co et la CCI La Rochelle, aura lieu le vendredi 26 janvier à La Rochelle.

Inscriptions : www.lesdebatsdelatlantique.fr