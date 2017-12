L‘agenda économique

33 - Conférence : Arrêtés des comptes 2017

le jeudi 11 janvier 2018

Le cabinet d’audit et de conseil KPMG organise une conférence pour décrypter l’essentiel de l’actualité comptable, réglementaire et fiscale 2017, le jeudi 11 janvier à Mérignac. Cette thématique qui s’adresse aux sociétés industrielles et commerciales sera découpée en 3 parties : tout d’abord l’actualité comptable (Derniers textes parus et dernières publications de l’ANC et de la CNCC - Points d’attention pour la clôture 2017 et évolutions significatives attendues), puis l’actualité fiscale (Principales dispositions des lois de Finances 2018 et des lois de Finances rectificatives 2017 - Décisions jurisprudentielles majeures et principales instructions administratives) et enfin l’actualité juridique (Dernières dispositions juridiques applicables et incidences comptables de ces dispositions).

+ Cet événement sera animé par Béatrice Hière-Mariné, expert-comptable KPMP et Eric Junières, associé KPMG.

Inscriptions : carolinemeyer@kpmg.fr