L‘agenda économique

47 - Réunion d’information : création/reprise d’entreprise

La CCI Lot-et-Garonne organise plusieurs réunions d’information, tout au long du mois de janvier (en matinée) sur la création/reprise d’entreprise sur son territoire. Ces rencontres ont pour objectif de couvrir l’ensemble de la méthodologie propre à cette démarche. Dans cette perspective, il est prévu d’aborder : l’étude de marché, le choix du statut juridique et du régime fiscal et social, le business plan, les financements, les aides possibles, les formalités administratives, et les documents prévisionnels…

+ Rendez-vous les lundis 8 et 22 janvier à Agen, les mercredis 10 et 24 janvier à Villeneuve sur Lot et le vendredi 19 janvier à Marmande.

Inscriptions : www.cci47.fr