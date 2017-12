L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Le bâtiment intelligent, maintenant !

le mardi 16 janvier 2018

Les jeunes pousses Astéries, iQSpot et Ubleam, hébergées au sein du Village by CA Aquitaine (lire par ailleurs le 16h00 d’APS n° 3597), organisent un “Smart Lunch” autour d’une thématique smart building “Le bâtiment intelligent, maintenant !”, le mardi 16 janvier à Bordeaux. Ces start-up, expertes des technologies pour améliorer la gestion et construire le bâtiment de demain, apporteront leur expertise lors d’une table ronde où seront également réunis idex, le groupe Pichet et Samsic. Des démonstrations de solutions applicables à la gestion des bâtiments sont également prévues.­

Information et inscriptions : 05 35 54 56 12 (iQSpot)