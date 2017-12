L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Résultats de l’enquête sur l’emploi transfrontalier

le vendredi 15 décembre 2017

Les résultats et conclusions de l’enquête sur l’emploi transfrontalier menée par l’Eurorégion en Nouvelle-Aquitaine Euskadi Navarre - dans le cadre du projet européen transfrontalier Empleo - seront présentés le vendredi 15 décembre à Irun (Espagne). L’objectif de ces données ? “L’ambition de l’Eurorégion est, dans un premier temps, la diffusion et le partage des données récoltées. Elles permettront de comprendre le paysage de l’emploi transfrontalier et d’identifier les freins à une plus grande intégration dans le domaine du marché du travail (les barrières administratives, juridiques, fiscales, linguistiques, etc…). C’est un premier pas pour promouvoir la mobilité des travailleurs et dynamiser l’activité des entreprises. C’est aussi la volonté d’offrir de nouvelles opportunités d’emploi à une échelle transfrontalière mais aussi eurorégionale”. A signaler que ce diagnostic sera également assorti de préconisations.

