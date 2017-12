L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - De la stratégie militaire à la stratégie d’entreprise...

le mardi 9 janvier 2018

Le groupe Afnor, Kedge Business School et le laboratoire de toxicologie & maîtrise du risque chimique Prevor organisent le mardi 9 janvier à Talence une conférence sur le thème “De la stratégie militaire à la stratégie d’entreprise”. Cet événement, qui se déroulera en présence du général Gil Fievet, auteur de plusieurs ouvrages sur le sujet, a pour objectif de “répondre aux questions que vous vous posez pour développer la créativité et manager le changement. L’objectif est de répondre aux défis de l’entreprise face à la complexité, aux incertitudes et aux mutations que nous vivons”.

