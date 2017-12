L‘agenda économique

47 - Le design, levier d’innovation... à Agen

le jeudi 14 décembre 2017

Le groupe Innovation de la CCI de Lot-et-Garonne organise, en partenariat avec ADI (Agence de développement et d’innovation) Nouvelle-Aquitaine une rencontre intitulée “Le design, levier d’innovation dans les entreprises”, le jeudi 14 décembre à Agen. Le design est une composante stratégique que les entreprises doivent prendre en compte dans leur réflexion et leur démarche d’innovation. Il intervient dans le choix du modèle économique, de l’engagement sociétal, des offres de produits... et permet de se différencier. L’après-midi se découpera en 2 parties. La première, animée par Stéphane et Yannick Frant de l’agence de design périgourdine Ilo Créatif, abordera le sujet “Le design, levier stratégique de développement”. Et trois points seront développés : Design et innovation par l’usage ; Design et diversification d’offre ; Design et repositionnement de l’offre. La seconde partie qui sera consacrée au “Design et nouveau modèle économique” s’intéressera plus précisément à “La démarche design thinking” mise en place par l’entreprise Liphatech (groupe de Sangosse), installée à Pont du Casse et spécialiste dans le contrôle des nuisibles. Son dirigeant Olivier Nazeyrollas présentera son retour d’expérience. Il sera accompagné de Fabrice Coulon, consultant design et stratégie de développement au sein de l’ADI. Des séances de questions/réponses sont prévues avec les participants à l’issue de chaque partie.

Inscriptions : 05 53 77 10 35