L‘agenda économique

17 - Le vélo, retour vers le futur ! à La Rochelle

le jeudi 14 décembre 2017

Le Département de la Charente-Maritime organise les “Tribunes de l’innovation de la Charente-Maritime”, le jeudi 14 décembre à La Rochelle. Cette 12e édition portera sur le thème “Le vélo : retour vers le futur !”. L’objectif ? Réfléchir et débattre sur le nouveau potentiel du vélo. “Pourquoi et comment ce moyen de déplacement séculaire reprend-il ses droits dans la mobilité quotidienne ? Histoire, sociologie, innovation .... Quels enseignements et quelles perspectives la bicyclette nous livre-t-elle ? L’innovation technique et matérielle dans le domaine du vélo, est-elle en passe de redéfinir les règles, de repousser les limites, de redistribuer les cartes de la mobilité ?”. Pour répondre à ces questions, les deux grands témoins invités cette année sont : Frédéric Héran, économiste des transports et urbaniste, enseignant-chercheur à l’Université de Lille (ses recherches portent sur le lien entre ville durable et mobilité) et Boris Wahl, président directeur général et fondateur de l’enseigne Cyclable qui compte 42 magasins en France et 1 à Genève (le réseau vend 15 000 vélos par an).

Inscriptions : 05 41 31 72 00 - Facebook la charente-maritime