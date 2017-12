L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Atelier : Recrutement & communication digitale...

le mercredi 13 décembre 2017

Le cabinet de conseil en ressources humaines ABCarrières organise un atelier / petit déjeuner sur le thème “Recrutement & communication digitale : quelles sont les clés ?”, le mercredi 13 décembre à Pessac. Les objectifs de cette rencontre sont multiples. Il s’agira tout d’abord de saisir l’importance de l’image recruteur sur les réseaux sociaux et les outils de communication et aussi de comprendre la place de ces techniques dans l’environnement professionnel. Egalement, d’appréhender les enjeux de l’évolution de l’image de l’entreprise à travers le développement des réseaux sociaux. Et aussi, de réussir l’intégration des nouvelles générations “en gardant le cap et le sens commun de votre entreprise”. Nicolas Pasetti, dirigeant de l’agence de communication E-team et Anne Burge-Ansel, dirigeante d’ABCarrières animeront cet atelier.

Inscriptions : www.abcarrieres.fr