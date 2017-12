L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

16 - Atelier : Tout savoir sur le photovoltaïque

le jeudi 14 décembre 2017

La CCI Charente organise, en partenariat avec l’ADEME, un atelier sur le thème “Tout savoir sur le photovoltaïque pour les entreprises”. Il se déroulera le jeudi 14 décembre à Angoulême. Il s’agira d’évoquer notamment les nouveaux dispositifs et opportunités. Au programme : évolution des tarifs d’achat, vente ou autoconsommation, les panneaux et leur installation, les risques incendie et assurantiels, les dispositifs d’appuis. Inscriptions : www.charente.cci.fr