L‘agenda économique

64 - Ordonnances Macron : Quelles opportunités ?

le jeudi 14 décembre 2017

La CCI Pau Béarn organise le jeudi 14 décembre à Pau une rencontre intitulée “Ordonnances Macron : Quelles opportunités ?”. Il s’agira d’aborder les changements apportés par les ordonnances, les incidences sur la démarche de prévention HSSE (hygiène, santé, sécurité, environnement) et les clés de réussite pour la mise en œuvre dans l’entreprise. Pour faire le tour de la question, le sujet sera développé de la façon suivante : une partie sera consacrée aux incidences en matière de santé, sécurité, qualité de vie au travail - les évolutions relatives à la négociation collective ; la création d’un Comité Social et Economique (CSE) ; Le télétravail ; Les évolutions du dispositif “pénibilité” - et une seconde abordera les incidences sur les nouvelles formes du contrat de travail.

Inscriptions : www.pau.cci.fr