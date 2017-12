L‘agenda économique

79 - Web : concevoir des sites responsables

le mercredi 20 décembre 2017

Un Café Techno est programmé le mercredi 20 décembre à Niort qui aura pour thème “Eco-conception Web : enjeux et perspectives d’une démarche numérique plus responsable”. “Il paraît qu’internet est responsable de 2% des émissions mondiales de CO2, chaque année”. L’intervenant Loris Chebbebault oriente son travail vers un numérique plus éthique et plus responsable. A chacun des projets menés avec son agence Wouep !, spécialisée en création de sites internet, applications Web et dispositifs interactifs, une démarche d’éco-conception Web est intégrée (matériel, logiciel, usages...). Il apportera son expertise sur le sujet et son regard sur le Web de demain.

Inscriptions : www.spn.asso.fr