L‘agenda économique

24 - Matinées de la création en Dordogne

La CCI Dordogne organise plusieurs Matinées de la création et de la reprise d’entreprise sur son territoire. L’objectif ? “Informer et aiguiller vers les solutions les plus adaptées à votre projet de création ou de reprise d’entreprise”. A cette fin, un conseiller de la CCI présentera les différentes étapes de la création-reprise d’entreprise : étude de marché ; informations sociales, fiscales et financières ; aides à la création-reprise d’entreprise ; réglementation ; bons contacts.

Les prochaines Matinées de la création se dérouleront à Bergerac le jeudi 14 décembre et le jeudi 4 janvier, à Coulounieix Chamiers le mercredi 20 décembre et le mercredi 3 janvier.

Inscriptions : dordogne.cci.fr