L‘agenda économique

33 - Protections des données personnelles...

le vendredi 15 décembre 2017

Dans le cadre du cycle d’animations destinées aux jeunes entreprises innovantes, Unitec, AEC et la Technopole Bordeaux Montesquieu organisent un atelier sur le thème “Protection des données personnelles : ce qui va changer à partir de mai 2018”, le vendredi 15 décembre à Pessac. Dans la perspective de l’entrée en vigueur du règlement européen sur la protection des données à caractère personnel (RGPD) au printemps prochain, trois points essentiels seront abordés : 1 / Les changements apportés par le RGPD : disparition du système de déclarations auprès de la CNIL, notions de “privacy by design”, “accountability”, délégué à la protection des données, obligation de notification des failles de sécurité ; 2 / L’intervention accrue de la CNIL (contrôles et sanctions) ; 3 / Les enjeux de l’internationalisation (transfert des données à l’international, application du RGPD dans les Etats membres). Cette rencontre sera animée par deux spécialistes du cabinet d’avocats Fidal : Dominique Bruxelle (avocate) et François Frassati (avocat associé), directeur du département droit économique.

Inscriptions : karine@unitec.fr