L‘agenda économique

64 - Forum des Réseaux du Pays Basque à Bayonne

le jeudi 14 décembre 2017le jeudi 14 décembre 2017

Le Forum des réseaux du Pays Basque se déroulera le jeudi 14 décembre dans les locaux de la CCI de Bayonne. Cette 7e édition aura pour thème “Réseaux : Nouvelles pratiques”. Cet événement est organisé par l’association Inter-réseaux du Pays Basque qui réunit 13 associations et réseaux : Nouvelle Donne, Couveuse Etincelles, Femmes Chefs d’Entreprise, Diriger au Féminin, Femmes 3000, Rugby Club Nouvelle-Aquitaine, Rotary Club Bayonne Biarritz, DCF Bayonne Pays Basque, Club Crea 64, Club Affaires 64, la Jeune Chambre Economique du Pays Basque, Arcad et REZOBIZ.

Objectif. “Valoriser le territoire et les échanges entre les membres actifs des réseaux”.

Programme. L’événement s’articule autour de 4 temps forts. Tout d’abord la tenue d’un Business meeting avec des rencontres d’affaires pré-programmées et qualifiées (via une plate-forme dédiée) de 15 minutes en face à face. Puis, au chapitre des nouveautés, “pour vous aider à améliorer ou agrandir votre réseau professionnel” car “Le réseautage aujourd’hui est essentiel au développement de toute activité”, des Workshops/Ateliers aborderont ce sujet sous différents angles afin d’en “maîtriser les codes et les usages” : “La place du réseau pour le chef d’entreprise”, “Trucs et astuces pour travailler en réseau”, “Le digital au service du réseau” et “Et toi tu fais quoi ? Conseils, construction et pratique de votre Pitch 40 secondes”. Et, une conférence de Gilles Verrier, expert RH & Entreprise libérée, fondateur et directeur général du cabinet de conseil Identité RH, auteur du livre “Faut-il libérer l’entreprise ? Confiance, responsabilité et autonomie au travail” qui apportera son expertise sur le sujet “Faut-il libérer l’entreprise de ses modes de fonctionnement traditionnels ?”. Concernant le Forum des réseaux, dont l’objectif est de favoriser les rencontres avec les associations et les réseaux membres de l’Inter-réseaux, l’espace qui lui sera dédié sera en accès libre toute l’après-midi.

Information et inscriptions : www.inter-reseaux-pays-basque.fr