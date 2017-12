L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Santé : “Gagnons les marchés internationaux”

le jeudi 7 décembre 2017

La CCI International Nouvelle-Aquitaine organise le jeudi 7 décembre à Bordeaux une rencontre intitulée “Ensemble, gagnons les marchés internationaux de la santé !”. Elle s’adresse aux entreprises des filières dispositifs médicaux et e-santé, aux acteurs de la santé en Nouvelle-Aquitaine ainsi qu’aux établissements de santé souhaitant se développer à l’international, gagner en visibilité, accéder à de nouveaux marchés, identifier des opportunités et enfin répondre à des appels d’offres et proposer des solutions intégrées. Cette matinée de lancement de la dynamique régionale dans le domaine de la santé doit permettre de “créer ensemble” une offre régionale à l’international.

+ Cet événement s’inscrit dans le cadre de la Stratégie internationale régionale des écosystèmes de Nouvelle-Aquitaine (SIRENA) engagée par le Conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine.

Inscriptions : www.nouvelle-aquitaine.cci.fr/Votre-CCI