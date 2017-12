L‘agenda économique

33 - Les perspectives de la ville intelligente

le jeudi 14 décembre 2017

Syntec Numérique et Metapolis organisent une soirée intitulée “Les perspectives de la ville intelligente”, le jeudi 14 décembre à Bordeaux. Elle commencera par un Afterwork/débat sur “La ville intelligente aujourd’hui et demain”. Ensuite ce sont les résultats des études* “Smart city : gadget ou création de valeur collective ?”, dont l’objectif est de pouvoir répondre à la question de l’utilité des projets “smart”, qui seront exposés suivis par une présentation de l’étude Syntec Numérique - IDC sur la maturité des projets de ville numérique. Et enfin une table ronde sur “La ville intelligente doit-elle nécessairement être ennuyeuse ?” réunira Alain Turby, maire de Carbon-Blanc et vice-président de Bordeaux Métropole délégué à la Métropole Numérique, Mathieu Hazouard, conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine délégué au Très haut débit et à l’Économie numérique, Gilles Pinson, professeur de Sciences Politiques et responsable du master “Stratégies et gouvernances métropolitaines” et Mohamed Mosbah, directeur des relations industrielles de l’ENSEIRB-MATMECA et directeur adjoint du LaBRI. Cette soirée sera aussi l’occasion de fêter les 2 ans d’existence de Metapolis.

*Etudes financées par La Caisse des Dépôts, Syntec Numérique et les pôles de compétitivité Advancity et Systematic Paris-Région.

Inscriptions : www.metapolis.fr