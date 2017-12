L‘agenda économique

79 - Lever des fonds pour se développer, ça s’apprend !

du lundi 11 décembre 2017 au mardi 12 décembre 2017

La CCI Deux-Sèvres organise, en partenariat avec la Communauté d’agglomération du niortais, le réseau SPN, Niort Numeric et La French Tech, le lundi 11 et le mardi 12 décembre à Niort une formation consacrée à la levée de fonds car “Lever des fonds pour se développer, ça s’apprend !”. Pendant ces 2 jours “Les points clés d’une levée de fonds : avant, pendant et après le processus” seront évoqués avec des experts, des membres investisseurs du réseau national Cleantech Business Angels. + Sébastien Mahé, dirigeant de RiaStudio (spécialiste e-business et développement Internet) et élu de la CCI, est à l’initiative de cette première sur le territoire deux-sévrien : “J’ai eu la chance de suivre ce cursus à Paris avec des intervenants de grande qualité. Il me semblait intéressant et pertinent de pouvoir reproduire une telle formation localement (...) Les apports et les enseignements sont immenses. C’est un processus de croissance dont il faut maîtriser les règles...”.

Information et inscriptions : e.riviere@cci79.com