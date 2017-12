L‘agenda économique

33 - 19e Forum Invest in Bordeaux

le jeudi 14 décembre 2017

La 19e édition du Forum Invest in Bordeaux se déroulera le jeudi 14 décembre à Bordeaux. Nouvelle formule pour ce rendez-vous annuel qui s’articulera autour du thème “Le capital humain au cœur des enjeux des entreprises et des territoires” avec des temps d’échanges et de partage d’expériences, de réseautage et de réflexion. Quant au Grand débat, il portera sur “Le travail de demain : le renouveau du capital humain !”. + Invest in Bordeaux (IIB) accompagne les porteurs de projet souhaitant s’implanter et développer leur activité sur Bordeaux et sa région en mettant son expertise à leur service (solutions immobilières et financières, RH/mobilité, législation et formalités, business et insertion, informations économiques).

Information : 05 57 14 06 33 - hbenedic@investinbx.fr