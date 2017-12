L‘agenda économique

64 - Les financements européens : modes d’emplois...

le mardi 12 décembre 2017

La CCI Bayonne Pays Basque et l’Agence de développement et d’innovation (ADI) Nouvelle-Aquitaine organisent un atelier d’information sur le thème “Les financements européens : modes d’emplois et opportunités”, le mardi 12 décembre à Bayonne. En s’appuyant sur des exemples et des conseils concrets, il s’agira notamment de présenter aux participants les clés pour comprendre et identifier les dispositifs de financement européens en vue de projets de développement. Au programme : panorama des financements européens ; les éléments clés (projets types, procédure, critères…) ; les facteurs de succès, les bonnes pratiques pour une proposition gagnante, les erreurs à éviter ; les dispositifs d’appui ; des témoignages de PME régionales.

+ Cette rencontre s’inscrit dans le cadre du programme européen Smart Finance dont l’objectif est de rendre accessibles en ligne des informations, des conseils et des outils financiers pour les entreprises en France, Espagne et Portugal et du réseau Enterprise Europe Network.

Inscriptions : www.adi-na.fr