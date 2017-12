L‘agenda économique

33 - Arrêté des comptes 2017

le mardi 12 décembre 2017

Le cabinet d’audit et de conseil KPMG organise le mardi 12 décembre à Mérignac une conférence sur le thème “Arrêté des comptes 2017”. Il s’agira de décrypter l’essentiel de l’actualité comptable, règlementaire et fiscale 2017 avec des spécialistes du cabinet, Béatrice Hière-Mariné et Eric Junières. Au programme : Actualité comptable - Derniers textes parus et dernières publications de l’ANC et de la CNCC - Points d’attention pour la clôture 2017 et évolutions significatives attendues ; Actualité fiscale - Principales dispositions des Lois de Finances 2018 et des Lois de Finances rectificatives 2017 - Décisions jurisprudentielles majeures et principales instructions administratives ; Actualité juridique - Dernières dispositions juridiques applicables et incidences comptables de ces dispositions.

Inscriptions : 05 56 42 43 45 - carolinemeyer@kpmg.fr