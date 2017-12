L‘agenda économique

87 - Roadshow ALLIS-NA à Limoges : le cancer, de la recherche à la prise en charge du patient

du mardi 12 décembre 2017 au mercredi 13 décembre 2017

Le roadshow en 3 étapes* dont la 1ère est prévue le mardi 12 et le mercredi 13 décembre à Limoges au sein d’Ester Technopol s’inscrit dans la lutte contre le cancer, “Le cancer, de la recherche à la prise en charge du patient”. La thématique limougeaude concernera “Le diagnostic, les biomarqueurs, les dispositifs médicaux et les techniques d’imageries appliquées au cancer”. Cet événement est organisé par la fédération des pôles et clusters santé de la région Alliance Innovation Santé Nouvelle-Aquitaine (ALLIS-NA).

Objectif. “Mettre en contact les différents acteurs de la région, industriels, universitaires, chercheurs et cliniciens”. En organisant cet événement sur l’ensemble du territoire régional, “l’Alliance participe à la définition et à la constitution d’une communauté d’acteurs regroupés autour de la filière cancer qui pourra par la suite perdurer, être animée et mobilisée pour des actions ultérieures”.

Programme. Il s’agira de présenter une vitrine des compétences et du dynamisme des acteurs, “dans ce domaine hautement stratégique pour la Région”. Des rencontres B2B seront programmées en vue de “Développer les opportunités de collaboration et de business entre les acteurs de la Nouvelle-Aquitaine”. Un concours d’innovations, dont l’objectif est de récompenser 3 innovations dans le domaine de la lutte contre le cancer, en cours de mise sur le marché ou mises sur le marché depuis moins de 2 ans, sera aussi organisé. *Limoges, Poitiers (27 mars 2018) et Bordeaux (16 mai 2018).

Information et inscriptions : cluster-tic-sante-aquitain.com