L‘agenda économique

40 - Colloque éco-conception à Mont de Marsan

le mardi 5 décembre 2017

La CCI des Landes, de Bordeaux Gironde et de Nouvelle-Aquitaine organisent un colloque régional qui s’articulera autour de l’éco-conception, “Réussissez votre transition écologique”, le mardi 5 décembre à Mont de Marsan. Parce que la transition écologique s’accèlère aussi pour les entreprises, il devient nécessaire de comprendre le contexte afin de s’adapter. “Les attentes des clients (consommateurs, entreprises, marchés publics…) sont de plus en plus fortes et précises” et “L’éco-conception est un bon moyen pour s’inscrire dans ce défi et en tirer des avantages économiques”. La matinée permettra d’aborder plusieurs thématiques : “L’éco-conception : quoi de neuf ?”, “Les retours économiques de la démarche”, “Analyse des attentes clients et du comportement des consommateurs” et “Le biomimétisme : une approche concrète en Nouvelle-Aquitaine”. Des témoignages d’entreprises viendront également nourrir les échanges à l’occasion d’une table ronde avec notamment la participation de Décathlon où un focus sera fait sur le site Watersport de Hendaye. Et l’après-midi, ce sont différents sujets qui seront développés en atelier : “Agroalimentaire et cosmétique, des enjeux communs”, “La perspective cycle de vie dans l’ISO 14001 v2015”, “Comprendre l’économie de fonctionnalité par l’exemple de la mobilité” et “Concevoir en vue du recyclage, exemples du mobilier et des objets connectés”. A signaler que cet événement se terminera avec la remise des Trophées Eco-conception Nouvelle-Aquitaine 2017 (2e édition). + Ces trophées récompensent les entreprises installées en région Nouvelle- Aquitaine ayant mis sur le marché, ou en phase de mise sur le marché, un produit ou un service pour lequel les impacts environnementaux ont été pris en compte et réduits dès la conception.

Inscriptions : www.landes.cci.fr