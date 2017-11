L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Statut Jeune Entreprise Innovante à Limoges

le jeudi 30 novembre 2017

La Soucoupe, le nouvel espace de coworking d’Ester Technopole, organise son premier atelier-débat le jeudi 30 novembre à Limoges. “Vous avez un projet de création d’entreprise ? Votre PME valorise la recherche ?”, cet Expert Break#1* peut vous intéresser. Il sera animé par Dominique Cros, délégué régional adjoint de la délégation régionale à la Recherche et à la Technologie qui sera accompagné par Gaël Champnier de B Cell Design pour son retour d’expérience. Il s’agira de présenter le statut de Jeune Entreprise Innovante et l’ensemble de ses avantages (fiscaux et sociaux). Au programme : Qu’est-ce-que le statut de J.E.I. ? Quels sont ses avantages ? Comment en bénéficier ? Quelles différences avec le statut de Jeune Entreprise Universitaire ?... + Expert Break* est un rendez-vous qui sera programmé un jeudi par mois, pendant la pause déjeuner.

Inscriptions : lasoucoupe@ester-technopole.org