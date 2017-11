L‘agenda économique

86 - Les rencontres nationales du numérique à Poitiers

du lundi 4 décembre 2017 au vendredi 8 décembre 2017

Les rencontres nationales du numérique se dérouleront du lundi 4 au vendredi 8 décembre à Poitiers sur différents sites (l’espace de coworking Cobalt, le lycée Victor Hugo, l’hôtel IBIS, le CRIJ, l’hôtel de la Région, la Villa Emma...). Cet événement, organisé par le SPN (réSeau des professionnels du numérique), s’adresse aux professionnels du numérique mais aussi de tous secteurs d’activités, aux étudiants et à toutes personnes s’intéressant à l’innovation et à l’entreprenariat.

Objectif. Réunir les acteurs de la filière numérique en vue de “Favoriser les partenariats, stimuler l’innovation, mener des réflexions prospectives, entrer en veille sur les marchés et les applications de demain” (...) “pour créer de l’émulation autour du numérique”. Les RNN c’est le rendez-vous pour “découvrir les tendances, les marchés et les technologies émergentes du numérique”.

Programme. Des formats différents seront proposés tout au long de cette semaine dédiée au numérique avec une programmation y compris pour le grand public. Le jeudi constituera la journée principale de l’événement. Une trentaine d’ateliers thématiques (éducation, tourisme, commerce, industrie, santé, etc.) de 30 à 45 mn sont annoncés : “Construisez l’industrie du futur”, “Les EdTech, une opportunité pour co-construire des territoires apprenants ?”, “Comment le digital workspace transforme-t-il les métiers ?”, “Comment faire décoller la France avec des cookies (entre autres) ?”, “La confiance numérique face à la menace cyber ?”, “Libria, la tablette senior qui protège la vie privée de la famille”, “RP pour start-up : 5 leçons apprises à Blablacar”... Et aussi une scène ouverte permettra de découvrir des contenus numériques sous des formes différentes : retours d’expériences, démonstrations de produits, battles de pitchs, présentations d’entreprises et d’innovations, etc. Egalement, un showroom expérimental réparti en 5 pôles - objets connectés, robotique, applications, 3D et réalité virtuelle - sera l’occasion de tester, expérimenter, essayer... les nouvelles innovations (robots, casque virtuel...) - “Ici, c’est l’expérience utilisateur qui domine !”. Cette journée se clôturera par une soirée French Tech où il est prévu une conférence sur le financement par Fleur Pellerin, ancienne ministre déléguée aux PME, à l’Innovation et à l’Economie numérique, ainsi que des pitchs de projets de l’accélérateur EdTech. A signaler que la semaine se terminera par une journée business meetings. L’objectif ? Rencontrer un maximum d’acteurs en un minimum de temps, “Simple, rapide et efficace pour multiplier vos contacts, agrandir votre réseau, trouver des futurs clients et partenaires…” et générer du business.

+ Plus de 30 speakers sont annoncés pour cette nouvelle édition : Axel Buendia (Spirops), Margaux Dauce (Michel et Augustin), Maximilien Petitgenet (Domalys), Nicolas Turcat (Caisse des Dépôts), Guy Flament (ANSSI), Stéphane Traumat (Scub), Patrick Mortel (VienTech)...

Information et inscriptions : www.rencontres-numerique.fr