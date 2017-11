L‘agenda économique

16 - Rencontres pro de la cosmétique à Angoulême

le vendredi 1er décembre 2017

Les 4e Rencontres de la cosmétique en Nouvelle-Aquitaine se dérouleront le vendredi 1er décembre à Angoulême. Cet événement, organisé par ADI (Agence de développement et d’innovation) Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec le pôle de compétitivité Cosmetic Valley, a pour objectif de notamment “faire le point sur cette filière très prometteuse et les actions menées au bénéfice des entreprises depuis la mise en place de la grande région”. Ces rencontres commenceront par la présentation du bilan des actions 2016-2017 avec Nathalie Simonin, chef de projet cosmétique/bien-être au sein d’ADI-NA. Et Christophe Masson et Sophia Bourdon de Cosmetic Valley exposeront les projets et les services du pôle de compétitivité. Egalement, un focus sur “Le positionnement scientifique et technique de la cosmétique en région Nouvelle-Aquitaine” sera réalisé par Guilhem Pasquier, ingénieur d’études, Via Inno / Université. Enfin des Pitchs entre entreprises et laboratoires sont aussi au programme.

Inscriptions : www.adi-na.fr