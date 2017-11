L‘agenda économique

33 - Soirée French Tech Connect à Bordeaux

le mardi 12 décembre 2017

La soirée French Tech Connect (saison 2) se déroulera le mardi 12 décembre à Bordeaux. Cet événement annuel de l’écosystème numérique et technologique bordelais s’articule autour de 3 temps forts. Tout d’abord Business Connect pour connecter les start-up aux grands comptes (11 impliqués cette année : Casino Proximités, CCI Bordeaux Gironde, Lectra, Orange, Cheops Technology...) grâce à des appels à projet inédits (lire par ailleurs le 16h00 d’APS n° 3664). Et aussi Job Connect, piloté avec le SYRPIN (Syndicat régional des professionnels de l’informatique & du numérique), pour faciliter les recrutements : 100 entreprises diffusent sur une plate-forme dédiée des offres d’emploi et des stages. Et enfin Happy Connect pour networker et célébrer les 3 ans de French Tech Bordeaux. Cet événement est organisé par la CCI Bordeaux Gironde, Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine et French Tech Bordeaux, en partenariat avec BigUp For Startup et le SYRPIN.

Inscriptions : www.frenchtechbordeaux.com