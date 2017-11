L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

33 - Sciences moléculaires : Meetin’Lab de l’ISM

le mardi 5 décembre 2017

L’Institut des sciences moléculaires (ISM - Université de Bordeaux / CNRS / Bordeaux INP) et Aquitaine Science Transfert (AST) organisent, avec la collaboration d’Aquitaine Chimie Durable, un “Meetin’Lab” autour des sciences molécularies, le mardi 5 décembre à Talence. Cette rencontre chercheurs-entreprises a pour objectif de “faire découvrir l’offre de compétences et de prestation de l’ISM, vous démontrer que les sciences moléculaires sont un levier important de l’innovation dans de nombreux secteurs d’application et enfin, faire émerger des opportunités de collaboration”. Au programme de cette journée, une table ronde où seront évoqués des exemples de collaborations de recherche réalisées : l’analyse du cycle de vie des matériaux (Solvay/ISM), un démonstrateur laser pour détecter les contrefaçons dans les spiritueux (collaboration Martell Pernod Ricard/ISM), le devenir des déchets spatiaux (Airbus/ISM)... Egalement, un focus sur “Les outils de la collaboration recherche-entreprises, vecteur de compétitivité pour les entreprises (programmes de maturation, dispositifs financiers, les contrats de collaboration). A signaler enfin que des visites des plate-formes de l’ISM sont aussi prévues.

Inscriptions : event-ism.ast-innovations.com