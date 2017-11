L‘agenda économique

17 - La Rochelle : INNOV2017, rencontres innovations & défis numériques “Banques & Assurances”

le jeudi 30 novembre 2017

Les rencontres innovations & défis numériques INNOV2017 se dérouleront le jeudi 30 novembre à La Rochelle. Cette 2e édition s’articulera autour du thème “Connecter la recherche aux enjeux numériques des banques et assurances”. Cet événement est organisé par l’association Valconum dont le président est Jean-Marc Ogier, président également de l’Université de La Rochelle.

Objectif. Parce que “le secteur des banques et assurances est toujours en pleine mutation et déclenche un appel d’Innovation technologique constant”, l’objectif de ces rencontres est d’“Anticiper ensemble les évolutions des métiers banque & assurance et co-construire les solutions technologiques et organisationnelles pour consolider votre stratégie digitale”.

Programme. Des experts prospectifs, laboratoires et entreprises innovantes spécialisées dans la valorisation des contenus numériques (Docapost, UMR Irisa, Institut de recherche Xlim, IMDS, LIRIS...) présenteront sur le showroom leurs prototypes ou solutions qui “peuvent être pertinents pour les secteurs des banques et assurances”. Egalement programmée, une table ronde IOT et assurance intitulée “Success story : La conduite connectée” qui réunira plusieurs spécialistes. Alexandre Cardinaud, responsable nouvelles formes de mobilité de l’Assurance Allianz apportera son expertise sur “l’assurance comportementale automobile”, Linda Arcelin, professeure et chargée de mission transformation numérique et droit à l’Université de La Rochelle interviendra sur la partie “la protection des données de la vie privée” et Yacine Ghamri-Doudane, professeur de l’Université de La Rochelle et spécialiste IOT, abordera quant à lui son domaine de prédilection. Une première session thématique “Les clés de co-innovation”, “pour rapprocher l’académique et le business”, alliera connaissances et témoignages d’experts avec Pascal Estraillier, chargé de mission Numérique, direction générale de la Recherche et de l’Innovation à l’Université de La Rochelle, Gérard Blanchard, vice-président de la Région Nouvelle-Aquitaine, Philippe Lebeaupin, responsable de Lab Covéa et Vincent Poulain d’Andecy, responsable R&D chez ITESOFT-Yooz. Une deuxième session thématique s’intéressera à “La Blokchain - une révolution”. Pour échanger sur cette technologie “connue pour faire tourner la monnaie virtuelle BitCoin” sont annoncés : Gilles Bailly-Maître, maître de conférence de l’Université de La Rochelle se chargera de sa définition, Yves Le Querrec de la FNTC (Fédération des tiers de confiance du numérique) présentera des cas d’usage et le duo Laurent Prével, président et Christian Dubourg d’eFutura (association professionnelle liée à la transition numérique) poursuivront avec la présentation d’un POC intitulé “Blockchain des archivistes”. Enfin, la journée se terminera par un focus sur l’“Intelligence artificielle” qui sera présenté par Jean-Gabriel Ganascia, professeur à l’Université de Paris VI, spécialiste de l’intelligence artificielle mais également philosophe. Il sera accompagné par Ludovic Favarette, Digital Champion, Banque Populaire Aquitaine Centre Atlantique et Michel Gilloux, expert IA, Seres (filiale de Docapost).

