L‘agenda économique

86 - 50 ans du SYRPIN !

le vendredi 24 novembre 2017

Le Syndicat régional des professionnels de l’informatique & du numérique (SYRPIN) fête cette années ses 50 ans d’existence. A cette occasion, un événement est organisé le vendredi 24 novembre à Bordeaux, en partenariat avec AEC-Unitec, Bordeaux Games et l’IUT Bordeaux Montaigne. Trois interventions sont programmées. Pour la première, Laurent-Pierre Gilliard, directeur général adjoint de l’AEC-Unitec, proposera un voyage dans le temps autour de la technologie numérique avec “Les signaux numériques 1967”. La seconde portera sur “Le futur du travail en entreprise est déjà une réalité #entreprise 4.0” et c’est la société Asobo, studio de développement de jeux vidéos et membre de Bordeaux Games via HoloForge Interactive, qui apportera son expertise sur le sujet. La troisième sera une réflexion sur un “projet ambitieux : repenser le lieu de vie des enfants et adolescents au sein de l’hôpital”. “Les chambres de l’extrême” seront présentées par le professeur Yves Perel, chef du pôle pédiatrie du CHU de Bordeaux.

Inscriptions : www.syrpin.org