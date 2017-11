L‘agenda économique

33 - DataVisualisation : une image vaut 1 000 mots...

le mardi 28 novembre 2017

Le prochain DA’telier (#12) organisé par Digital Aquitaine (Pôle d’excellence du numérique Aquitain), en partenariat avec le CATIE (Centre aquitain des technologies de l’information et électroniques), aura lieu le mardi 28 novembre à Talence. Il s’articulera autour du thème “DataVisualisation : une image vaut mille mots”. Pour en savoir plus sur le sujet, c’est à Romain Bourqui, maître de conférences, Laboratoire bordelais de recherche en informatique, que la mission a été confiée. Il apportera notamment son expertise sur “la question des interfaces, qui est de plus en plus présente, afin de savoir sur quels indicateurs porter notre attention”. Les témoignages des entreprises 10h11, First Link et Aquitem sont également prévus. + Les DA’teliers sont des rencontres sur des technologies numériques animés par des experts scientifiques, technologiques et /ou économiques.

Inscriptions : www.digital-aquitaine.com