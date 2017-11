L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

87 - Speed meeting : créateurs / financeurs

le lundi 4 décembre 2017

Un speed meeting réunissant créateurs et financeurs est programmé le lundi 4 décembre à Limoges. Au cours de cet après-midi, il sera possible de réaliser jusqu’à 6 rendez-vous d’affaires de 20 minutes. L’objectif ? Obtenir des informations et des conseils pour créer ou reprendre une entreprise. Cet événement est organisé par La CCI de Limoges et de la Haute-Vienne avec la CRESS Nouvelle-Aquitaine et J’adopte un projet.

Inscriptions : www.limoges.cci.fr