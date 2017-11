L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

86 - La Grande soirée du RADEC et du GIC

le mardi 28 novembre 2017

Le RADEC (Regroupement des acteurs pour le développement économique du Châtelleraudais) et le GIC (Groupement interprofessionnel du Châtelleraudais) organisent sa Grande soirée le mardi 28 novembre à Châtellerault. Après Eric Antoine, Olivia Moore, Yves de Montbron et Philippe Croizon, “un conférencier dynamique, motivé et hors (des) normes” est annoncé. “Who’next ?”. Il s’agit d’Olivier Ouillé.”

Inscriptions : 05 49 21 96 00