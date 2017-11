L‘agenda économique

L’intelligence économique consiste en « la maitrise et la protection des informations stratégiques utiles aux décideurs publics et privés ». Une telle démarche peut naturellement (...)

64 - Conférence : le blog pour entreprise...

le vendredi 8 décembre 2017

La CCI Bayonne Pays Basque organise une conférence le vendredi 8 décembre à Bayonne. Elle sera animée par Stéphane Briot “Don Quichotte phocéen du blogging pour entreprise et accessoirement auteur d’un ouvrage réputé sur le blog d’entreprise”. Il apportera notamment son expertise autour du blogging et de l’influence. Cette rencontre s’adresse à tous ceux qui souhaitent développer un blog “pour conjointement être encore plus visible dans Google et bien travailler votre branding et votre différenciation”.

Inscriptions : www.bayonne.cci.fr