L‘agenda économique

le jeudi 23 novembre 2017

Le prochain Café Techno du SPN (réSeau des professionnels du Numérique et de l’image) à La Rochelle est programmé le jeudi 23 novembre. A l’occasion de ce petit déjeuner, il s’agira de “comprendre les enjeux de l’intelligence artificelle et du Big Data” avec Simon Ouellet, président de l’entreprise franco-canadienne MiniBIG. Cet expert de la donnée et startupper qui a plus de 20 ans d’expérience dans les grands systèmes informatiques à travers le monde, développera les points suivants : le Big Data (définition et vulgarisation) ; l’intelligence artificielle (définition et vulgarisation) ; la mise en relation IA + Big Data ; présentation des protagonistes actuels.

Inscriptions : www.spn.asso.fr